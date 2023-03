Berlin (ots) - Ab Montag, dem 6. März, ist die gedruckte Ausgabe derTageszeitung junge Welt wieder in allen Bundesländern sowie in Österreich undder Schweiz am Erscheinungstag erhältlich. Das ist möglich, weil die Verlag 8.Mai GmbH, die die in Berlin produzierte überregionale Zeitung herausgibt,entgegen allen Branchentrends einen zweiten Druckstandort im GroßraumFrankfurt/Main eröffnet."Es gibt eine Nachfrage nach gedruckten Zeitungen, solange sie einen hohen Nutz-und Informationswert für die Menschen haben", sagt Verlagsleiter SebastianCarlens. Die mit dem Schritt verbundenen hohen Kosten würden durch vermehrteKäufe ausgeglichen, so die Erwartungen des Verlags.Pressekontakt:junge WeltRedaktionTelefon: 030 / 53 63 55-0redaktion@jungewelt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/82938/5455133OTS: junge Welt

