CREDIT SUISSE stuft CRH auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für CRH von 48,00 auf 56,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der irische Baustoffkonzern habe ein Rekordjahr mit einer starken Dynamik beendet, schrieb Analyst Lars Kjellberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zur Attraktivität dürfte zudem das drei Milliarden US-Dollar schwere Aktienrückkaufprogramm beitragen sowie die Verlegung des Hauptbörsenplatzes nach New York./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2023 / 04:39 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CRH Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 48,05EUR gehandelt.