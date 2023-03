Spirit ist eine Canadian-Swiss-Gruppe, die im Blockchain- und Digital-Asset-Sektor tätig ist, mit dem primären Ziel, durch wiederkehrende Cashflows und Kapitalaufwertung Mehrwert in einer schnell wachsenden Umgebung zu schaffen.

TORONTO, 3. März 2023 /PRNewswire/ -- Valour Inc. (das „Unternehmen" oder „Valour") (NEO: DEFI) (GR: DEFTF MB9) (OTC), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentralisierten Finanzierungen schließt, freut sich bekanntzugeben, dass sie sich bereit erklärt haben, eine strategische Partnerschaft mit Spirit Blockchain (CSE: SPIR), einem kanadischen Unternehmen, das Aktionären diversifiziertes Engagement in der Blockchain und der digitalen Vermögensbranche bietet. Im Vorfeld dieser strategischen Partnerschaft wird Valour auch an der Privatplatzierung von Spirit Blockchain teilhaben.

Spirit ist auf der Canadian Securities Exchange (CSE) unter SPIR.CN gelistet. Spirit ist eine Canadian-Swiss-Gruppe, die im Blockchain- und Digital-Asset-Sektor tätig ist, mit dem primären Ziel, durch wiederkehrende Cashflows und Kapitalaufwertung Mehrwert in einer schnell wachsenden Umgebung zu schaffen. Spirit bietet Anlegern ein direktes Engagement in diesem Sektor, ohne die technische Komplexität oder die Zwänge, die mit dem Kauf und dem Halten der zugrunde liegenden Krypto-Assets verbunden sind.

Um die Interessen aller Parteien aufeinander abzustimmen und Spirit dabei zu unterstützen, seine Ziele zu erreichen, beabsichtigt Olivier Roussy Newton, der CEO von Valour, nach Abschluss der Privatplatzierung einen Sitz im Vorstand von Spirit anzustreben. Darüber hinaus wird der CEO von Spirit, Lewis Bateman, nach Abschluss der Privatplatzierung dem Vorstand von Valour beitreten und Valour bei seiner Produktentwicklung anleiten. In den folgenden sechs Monaten werden die beiden Unternehmen auch Ziele, Schlüsselergebnisse und Leistungsindikatoren für die strategische Partnerschaft festlegen und endgültige Vereinbarungen treffen, die die Partnerschaft widerspiegeln.