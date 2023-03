Schaeffler-Thumann verlässt Schaeffler-Aufsichtsrat

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Im Aufsichtsgremium des Auto- und Industriezulieferer Schaeffler steht das Ende einer Ära bevor. Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann habe entschieden, aus Altersgründen ihr Aufsichtsratsmandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 20. April 2023 niederzulegen, teilte der Konzern am Freitag in Herzogenaurach mit. Schaeffler-Thumann wurde 1941 geboren und gehört dem Aufsichtsrat seit 2010 an. Sie ist die Witwe des 1996 verstorbenen Georg Schaeffler und Mitgesellschafterin des Konzerns.

Ihr Sohn und Chef des Aufsichtsrats Georg Schaeffler dankte seiner Mutter für deren "unermüdlichen Einsatz". Als Nachfolgerin von Schaeffler-Thumann ist Katharina Reiche vorgesehen. Sie ist Vorstandsvorsitzende der Westenergie, einem Tochterunternehmen von Eon ./lew/he