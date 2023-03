Nachfrage nach Immobilien im Osten bleibt hoch / LBSI erzielt 2022 zweitbestes Geschäftsergebnis in ihrer Firmengeschichte

Potsdam (ots) - Der Wunsch nach Wohneigentum ist in Ostdeutschland nach wie vor

weit verbreitet. "Wir konnten angesichts der anhaltend hohen Nachfrage und durch

die seit Jahrzehnten bewährte enge Kooperation mit den Ostdeutschen Sparkassen

und der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG 2022 das zweitbeste Ergebnis

unserer Unternehmensgeschichte erzielen. Damit haben wir unsere Position als das

marktführende Maklerunternehmen für Wohnimmobilien in Ostdeutschland behauptet",

bilanziert Mathias Wahsenak, Sprecher der Geschäftsführung der LBS Immobilien

GmbH Potsdam (LBSI).



Die Maklerinnen und Makler aus Sparkassen und LBS vermittelten insgesamt 3.650

Immobilien mit einem Kaufpreisvolumen von 799 Millionen Euro. Im Vergleich zu

dem bisherigen Rekordjahr 2021 ist das nur ein geringfügiger Rückgang um 1,5

Prozent.





Angebotsverknappung bei BestandsimmobilienOstdeutschland hat in den letzten 30 Jahren einen bemerkenswerten Aufholprozessvollzogen. Wohnte unmittelbar nach der Wende nur gut jeder vierte Haushalt imWohneigentum, ist es nun mehr als jeder dritte. Die anhaltende Niedrigzinsphasemit historisch günstigen Konditionen für die Eigenheimfinanzierung erzeugte einekontinuierlich steigende Nachfrage."Die günstigen Zinsen feuerten diese an, und das führte in den letzten Jahren zueiner deutlichen Verknappung des Immobilienangebotes", so Mathias Wahsenak.Dieser Umstand ließ die Immobilienpreise in den meisten Regionen Ostdeutschlandsansteigen. Insbesondere die Ballungsräume und die exponierten Standorteprofitierten in besonderem Maße. So erhöhte sich zum Beispiel in 2022 derdurchschnittliche Kaufpreis der durch die LBSI vermittelten Immobilien imVergleich zum Vorjahr um 10,5 Prozent auf rund 219.000 Euro. "Derdurchschnittliche Kaufpreis einer durch uns vermittelten Immobilie lag im Jahr2012 bei rund 97.500 Euro. Das ist mehr als eine Verdopplung in zehn Jahren",stellt Mathias Wahsenak heraus.Zinswende sorgt für KaufzurückhaltungDie äußerst attraktiven Konditionen für die Finanzierung der eigenen vier Wändekonnten über lange Jahre steigende Preise kompensieren. "Die plötzlicheZinswende hat zu einer Verdreifachung der Darlehenskonditionen innerhalb von nursechs Monaten geführt und Immobilienkäuferinnen und -käufer auf dem falschen Fußerwischt. Viele Vorhaben lassen sich nun nicht mehr realisieren", erklärtMathias Wahsenak. Interessenten warten erst einmal die weitere Entwicklung abund nutzen die Zeit beispielsweise zum Aufbau eines Bausparguthabens."In den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres konnten wir eine deutliche