United Imaging Healthcare stellt auf dem ECR den weltweit ersten Ganzkörper-Ultrahochfeld-MRT 5.0T, den uMR Jupiter 5.0T vor

WIEN, 3. März 2023 /PRNewswire/ -- Der weltweit erste Ganzkörper-Ultrahochfeld-MRT, der uMR Jupiter 5.0T, wurde zusammen mit den umfassenden Vorzeigeprodukten von United Imaging Healthcare für alle Modalitäten, einschließlich PET/CT, PET/MR, MR, CT und DR, auf der European Society of Radiology (ECR) vom 1. bis 5. März in Wien, Österreich, zum ersten Mal international vorgestellt.

Der uMR Jupiter 5.0T hebt sich als eine völlig neue Spezies von der Masse ab. Es hat die technischen Herausforderungen der Ultrahochfeld-MRT erfolgreich gemeistert und ist nun das erste Gerät der Welt, das klinische Ganzkörperanwendungen ermöglicht. Dank der höheren Auflösung und dem SNR von 5,0T können Radiologen jetzt anatomische Strukturen sichtbar machen, die zuvor auf der 3,0T-MRT nicht zu sehen waren. Diese Funktion erhöht die Diagnosesicherheit und erleichtert die präzise präoperative Planung.

Außerdem könnte der innovative 5.0T-Magnet in einem Raum der Größe 3.0T installiert werden, was ihn für medizinisches Fachpersonal leichter zugänglich macht. Der uMR Jupiter 5.0T wird möglicherweise neue Wege in der Präzisionsmedizin, der translationalen Medizin und darüber hinaus beschreiten.

Neben dem uMR Jupiter 5.0T wird am Stand auch die uAIFI Technology Platform zu sehen sein, die uMR-Scannern mehr Möglichkeiten bietet und KI für alle zugänglich machen soll. Die uAIFI Technology Platform basiert auf einer Reihe von fortschrittlichen KI-Applikationen und Hardware-Innovationen, die qualitativ hochwertige Bildgebung zugänglicher, schneller und einfacher machen und gleichzeitig moderne Lösungen für die Patientenversorgung bieten. Ein Beispiel ist ACS, die weltweit erste Beschleunigungstechnologie AI-assisted MR, die vom FDA freigegeben wurde. ACS läutet eine neue Ära der MR-Beschleunigung für 2D- und 3D-Bildgebung ein; ein weiteres Beispiel ist EasySense, die erste Millimeterwellen-Radarlösung der Branche. Diese innovative Technologie bietet Patienten ein „bandfreies" Erlebnis und optimiert gleichzeitig den Arbeitsablauf für medizinische Fachkräfte.