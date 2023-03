Im Hinblick auf die Politik der US-Notenbank Fed gebe es keinen Grund, die Erwartungen an weiter steigende Leitzinsen auszupreisen, sagte Experte Umlauf. Der US-Dollar konnte nach der Veröffentlichung der ISM-Daten zulegen, während der Euro auf ein Tagestief bei 1,0589 Dollar rutschte./jkr/jsl/he

Der Stimmungsindikator bleibt weiter deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert damit einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität im Dienstleistungssektor. Erneut legte der Unterindikator für neue Aufträge zu. Auch der Beschäftigungsindex stieg an. Lediglich der Indikator für bezahlte Preise gab nach - bleibt aber auf hohem Niveau.

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im Februar etwas eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 55,1 Zähler, wie das Institut am Freitag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten mit einem stärkeren Rückgang auf 54,5 Punkte gerechnet.

