Der führende Geschäftsmann Eric Li lanciert DreamSmart als Antwort auf die Nachfrage nach verbesserter menschlicher Konnektivität

SINGAPUR, 3. März 2023 /PRNewswire/ -- Eric Li, ein international tätiger Geschäftsmann und Technologieunternehmer mit einer bewährten Erfolgsbilanz, sieht eine Zukunft, in der Menschen auf viele neue und bisher ungeahnte Arten arbeiten, sich bewegen und interagieren werden. Zusammen mit Ziyu Shen startet er eine neue Holdinggesellschaft, DreamSmart, mit dem ehrgeizigen Ziel, auf die Nachfrage nach verbesserter menschlicher Konnektivität zu reagieren.

DreamSmart gründet, investiert in und unterstützt Unternehmen, die in ihren Bereichen Pionierarbeit leisten und bahnbrechende Erlebnisse bieten, um die Wertschöpfung für alle zu erhöhen. Die Holdinggesellschaft wird wachstumsstarke Unternehmen entwickeln, die Innovationen in den Bereichen Information, Kommunikation und Transport zusammenführen, um die Zukunft zu beschleunigen.