Die Partnerschaft zwischen Rockwell Automation und Energy Drive bietet ein innovatives Geschäftsmodell für Energieeinsparungen einer südafrikanischen Mine

Brüssel, 3. März 2023 (ots/PRNewswire) - Der neue Ansatz zu einer verbesserten

Einhaltung zentraler Nachhaltigkeitskriterien bietet ein klareres und besser

handhabbares Ressourcen- und Personalmodell, das zu erheblichen

Energieeinsparungen und Emissionsreduzierungen führt.



Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für

industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute bekannt,

dass seine Antriebstechnologie im Rahmen einer innovativen

Energy-Savings-as-a-Service-Partnerschaft dazu beigetragen hat, Emissionen zu

reduzieren und infolgedessen jährlich erhebliche Energieeinsparungen in der

Sibanye-Stillwater Driefontein-Mine in Südafrika zu erzielen.