MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Nach mehr als einem Jahr Ukraine-Krieg lösen angebliche Angriffe und Sabotageakte auf russischem Territorium Unruhe in Moskau aus. Russlands Präsident Wladimir Putin beriet am Freitag mit seinem nationalen Sicherheitsrat. Im Kriegsgebiet in der Ostukraine verstärkten russische Angreifer den Druck auf die letzten Verteidiger der Stadt Bachmut. Um die Linie des Westens abzustimmen, reiste Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu US-Präsident Joe Biden nach Washington.

Putin hatte die Invasion des Nachbarlandes am 24. Februar 2022 begonnen. In den vergangenen Tagen meldete Russland mehrfach Drohnenangriffe auf eigenem Territorium. Zudem sorgte der mutmaßliche Vorstoß einer ukrainischen Nationalisten-Gruppe in der russischen Region Brjansk für Empörung. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB berichtete am Donnerstag von Gefechten mit angeblichen ukrainischen Sabotagetrupps. Putin sprach von einem Terrorakt. Die Ukraine weist die Verantwortung zurück. Verlässliche Informationen fehlen.