Bauzinsen nähern sich nach Zwischentief wieder 4-Prozent-Marke (FOTO)

München (ots) - Nach einem Zwischentief im Februar nähern sich die Bauzinsen für

zehnjährige Darlehen Ende des Monats wieder der Marke von 4 Prozent und liegen

aktuell bei rund 3,85 Prozent. Das bedeutet: Mit einer Monatsrate von 1.000 Euro

lässt sich ein Kredit über rund 207.000 Euro bedienen. Im März und im weiteren

Jahresverlauf müssen sich Kreditwillige laut Interhyp-Einschätzung auf

schwankende Zinsen in einem Korridor zwischen 3 und 4 Prozent einstellen. Auch

die von Interhyp befragten Experten rechnen mit Bauzinsen zwischen 3,5 und 4

Prozent.



"Seit Monaten beobachten wir stark schwankende Zinsen. Das wird unserer

Einschätzung nach auch in den kommenden Monaten so bleiben", erklärt Mirjam

Mohr, Vorständin Privatkundengeschäft der Interhyp AG. Die nach wie vor hohe

Inflation zwingt die Notenbanken weiterhin zu einer restriktiven Geldpolitik.

Das wiederum treibt die Renditen für Staatsanleihen und damit die Zinsen für

Baufinanzierungen in die Höhe."Die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der straffen

Zinspolitik der amerikanischen Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank

EZB könnten sich als verfrüht erweisen", sagt Mohr. "Genau deshalb ist ein

Zinsvergleich für Darlehensnehmerinnen und Darlehensnehmer in diesen Tagen so

wichtig, da Konditionsveränderungen von den Banken unterschiedlich schnell

weitergegeben und eingepreist werden".