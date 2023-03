Nachhaltige Wirtschaft setzt ein Zeichen für Klimaschutz / Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft beteiligt sich am globalen Klimastreik (FOTO)

Berlin (ots) - Der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V. (BNW) unterstützt

auch in diesem Jahr den globalen Klimastreik. Dem Aufruf von Fridays For Future

(FFF) folgend, beteiligt sich der BNW und zahlreiche seiner Mitgliedsunternehmen

an den heutigen Demonstrationen, um eine ambitionierte Klimaschutzpolitik

einzufordern.



"Das Motto des Klimastreiks 'Tomorrow ist too late' ist so passend! Wir haben

keine Zeit mehr! Lützerath hat gezeigt, dass die Klimabewegung weiterhin einen

großen zivilgesellschaftlichen Rückhalt hat. Zusammen mit den Entrepreneurs For

Future zeigen wir, dass auch die Wirtschaft weiterhin dabei ist, denn ein toter

Planet ist auch schlecht für die Wirtschaft! Deswegen gehen wir heute auf die

Straße", meint Dr. Katharina Reuter, BNW-Geschäftsführerin und Mit-Initiatorin

der Entrepreneurs For Future.