Der Bericht blickt lediglich auf die Schäden in Syrien. Die Weltbank hat in einem gesonderten Bericht den reinen Sachschaden in der Türkei auf mindestens 34,2 Milliarden US-Dollar (rund 32,4 Milliarden Euro) geschätzt./nau/DP/nas

Dem Bericht zufolge machen Schäden an Wohngebäuden fast die Hälfte des Gesamtschadens aus. Rund ein Drittel der Schäden betrifft Nichtwohngebäude und knapp ein Fünftel die Infrastruktur wie Straßen oder Strom- und Wasserversorgung. In dem Bericht nicht berücksichtigt wurden die wirtschaftlichen Auswirkungen und Verluste für Syrien sowie die wohl weitaus höheren Kosten für den Wiederaufbau.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Erdbeben-Katastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet mit Zehntausenden Toten hat nach einer Schätzung der Weltbank allein in Syrien einen Sachschaden in Milliardenhöhe verursacht. Die Weltbank beziffert diesen Schaden auf rund 5,1 Milliarden US-Dollar (rund 4,8 Milliarden Euro), wie aus einem am Freitag veröffentlichten Bericht hervorgeht.

Weltbank Sachschaden in Milliardenhöhe nach Erdbeben in Syrien

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer