Erstes ZTE Nubia 3D-KI-Tablet bietet auch ohne Spezialbrille immersive 3D-Erlebnisse und Content-Erstellung

Barcelona, Spanien, 3. März 2023 (ots/PRNewswire) -



- ZTE hat sich mit Leia Inc. zusammengetan, um gemeinsam auf dem MWC 2023das

erste brillenlose3D-KI-TabletvonNubia vorzustellen

- Nubia hat das weltweiterste3D-KI-Tabletvorgestellt, das natürlich wirkende

3D-Erlebnisse sowie Anwendungen zum Teilen und Erstellen von Inhalten bietet



Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von

Informations- und Kommunikationstechnologie, hat sich mit Leia Inc.

zusammengetan, dem weltweit führenden Entwickler von 3D-KI-Technologie, um auf

dem Mobile World Congress 2023 gemeinsam das erste 3D-KI-Tablet der Welt

vorzustellen - das nubia Pad 3D, ein neues ökologisches Produkt der Marke Nubia.

Die eingebettete Technologie dieses innovativen Produkts macht es möglich, ohne

Spezialbrille 3D-Telefonate zu führen, zu streamen und Spiele zu spielen sowie

Inhalte zu erstellen und zu teilen. Das Unternehmen stellte auf der Messe auch

andere spannende Produkte vor, darunter die erste AR-Brille von Nubia - nubia

Neovision Glass - und eine Reihe von intelligenten ökologischen Produkten.





Ni Fei, Senior Vice President der ZTE Corporation und Präsident von ZTE MobileDevices, erklärte: "ZTE freut sich, in Zusammenarbeit mit Leia bei der3D-KI-Technologie die Erweiterung seines 5G+3D-Angebots bekannt zu geben. Mitdieser Technologie können die Nutzer auch ohne Spezialbrille ein reichhaltiges,natürliches 3D-Erlebnis genießen."Cecilia Qvist, CEO von Leia, erläuterte: "3D gibt es schon seit geraumer Zeit,aber jetzt verbessern wir die sowohl die 3D-Anzeige als auch die Erstellung vonInhalten mit den neuesten KI-Technologien. Die KI hebt das 3D-Erlebnis auf eineganz neue Ebene, sowohl in Bezug auf den Betrachtungskomfort als auch auf dieLeichtigkeit, mit der 3D-Inhalte nach Lust und Laune erstellt werden können -schon ein Fünfjähriger kann mit dem Gerät in Sekundenschnelle atemberaubendeimmersive Kunstwerke erstellen und teilenImmersives 3D-ErlebnisDas nubia Pad 3D verfügt über Leias innovative 3D-Lichtfeld-Technologie mitrobuster KI-Computing-Power-Engine, die es zum perfekten Gerät für dynamischesdreidimensionales Face-Tracking und Echtzeit-Anpassung bis hin zu komfortablen3D-Betrachtungswinkeln macht. Das Gerät nutzt außerdem fortschrittlicheneuronale Netzwerke und Deep-Learning-Algorithmen, um massive 2D-Inhalte wieStreaming-Medien, Spiele, Filme usw. nahtlos in beeindruckende und einzigartigevisuelle 3D-Erlebnisse zu konvertieren, und zwar in Echtzeit.