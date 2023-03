Angestrebte Referenzstruktur für IT-Infrastruktur von Betreibern vorgestellt

BARCELONA, Spanien, 3. März 2023 /PRNewswire/ -- Auf dem IT Infrastructure Transformation Forum von Huawei während des MWC Barcelona 2023 stellte David Chen, Director of Huawei Carrier IT Marketing and Solution Sales, die zukunftsorientierte angestrebte Referenzstruktur für IT-Infrastrukturen von Betreibern vor. Durch die Zusammenarbeit zwischen Kommunikationstechnologie (CT) und Informationstechnologie (IT) - online und vor Ort - sowie Software und Hardware unterstützt die Struktur die Entwicklung von Huawei und seinen Kunden von CT auf ICT. Chen erklärte, dass eine intelligente, zuverlässige, effiziente und kollaborative IT-Infrastruktur den Spielraum für die Monetarisierung der Netzinfrastruktur der Betreiber erweitere, ihre digitale Transformation beschleunige und ihr Wachstum erleichtern könne.

Nach Untersuchungen Dritter wüchsen die primären Dienste der globalen Betreiber von 2021 bis 2022 um etwa 4 %, während innovative Dienste wie IoT, Cloud und Smart Home um über 10 % zugelegt hätten. Die Welle der digitalen Transformation biete den Telekommunikationsbetreibern neue Möglichkeiten. Der Boom bei den digitalen Diensten veranlasse die Telekommunikationsbetreiber dazu, schnell in den neuen Bereich der integrierten digitalen Dienste einzusteigen. Ein IDC-Bericht zeige, dass die durchschnittliche Wachstumsrate der Investitionen der globalen Telekommunikationsbetreiber in die digitale Transformation zwischen 2021 und 2025 atemberaubende 17 % erreicht habe. Telekommunikationsanbieter könnten ihre Stärken im Bereich der Telekommunikationsanlagen nutzen, um ins Digitale zu wechseln. Die digitale Transformation sei bereits in eine neue Phase eingetreten, die durch riesige Datenmengen, hohe Rechenleistung und starke Intelligenz gekennzeichnet sei, so dass eine bessere IT-Infrastruktur für Betreiber erforderlich wäre.

Chen betonte auch, dass die IT-Infrastruktur bei der digitalen Transformation an erster Stelle stehen müsse. Daten, Netzwerke und Anwendungen (oder DNA) seien das Herzstück der Betreiber und damit der Schlüssel zur digitalen Transformation. Daher könne eine Erhöhung der Investitionen in die IT-Infrastruktur die Monetarisierung dieser Vermögenswerte effizienter machen und mehr Wert freisetzen. Die Betreiber hätten in den letzten Jahrzehnten eine große und komplexe IT-Infrastruktur aufgebaut und bräuchten eine Zielarchitektur als Referenz für die Zukunft.