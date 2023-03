BERLIN/MÜNCHEN/HAMBURG (dpa-AFX) - Mehr als 220 000 Menschen haben am Freitag nach Angaben von Fridays for Future deutschlandweit in über 250 Orten für mehr Klimaschutz demonstriert. Allein in München seien gut 32 000 Menschen auf die Straße gegangen, in Berlin etwa 18 000 Menschen und in Hamburg mehr als 12 000, sagte Sprecherin Annika Rittmann. Auf Plakaten der Demonstranten standen Slogans wie "Klimaschutz statt Kohleschmutz" und "Tempolimit Jetzt!". Auch in anderen Staaten gab es Aktionen mit Tausenden Teilnehmern, darunter in Italien, Österreich und Neuseeland. Angekündigt hatte die Klimabewegung Hunderte Demonstrationen und Kundgebungen auf allen Kontinenten.

Vielerorts in Deutschland war auch die Gewerkschaft Verdi mit dabei. Sie hatte zu Warnstreiks im Nahverkehr in mehreren Bundesländern aufgerufen - wo deswegen in vielen Regionen der ÖPNV lahmgelegt war. Insgesamt 60 000 Beschäftigte legten laut Verdi ihre Arbeit nieder.