Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax kräftig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.578 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,6 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.Dabei waren es vor allem Autowerte, die den Index nach oben zogen, allen voran Volkswagen mit einem Plus von rund zehn Prozent kurz vor Handelsschluss, dahinter der Zulieferer Conti, der zu diesem Zeitpunkt rund fünf Prozent zulegte. VW hatte zuvor mitgeteilt, dass die Gesamtauslieferungen 2023 deutlich anziehen könnten, auch dank besserer Versorgung mit Einzelteilen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas stärker.Ein Euro kostete 1,0606 US-Dollar (0,08 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9428 Euro zu haben.