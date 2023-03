JEFFERIES stuft Shop Apotheke Europe NV auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shop Apotheke auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst Alexander Thiel erklärte die Aktien des Online-Medikamentenhändlers zu seinen Favoriten unter den kleinen und mittleren Werten. Das Unternehmen wachse aus eigener Kraft prozentual zweistellig, gewinne Marktanteile hinzu und verfüge über eine solide Bilanz, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2023 / 10:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2023 / 10:24 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shop Apotheke Europe Aktie wird aktuell mit einem Plus von +7,66 % und einem Kurs von 72,56EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Alexander Thiel

Analysiertes Unternehmen: Shop Apotheke Europe NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m