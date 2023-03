Wirtschaft Union fordert Agentur für Einwanderung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Führung der Unionsfraktion im Bundestag fordert, strikt zwischen dem Asylverfahren und der Einwanderung in den Arbeitsmarkt zu trennen. Für die Anwerbung von Fachkräften soll eine neue Bundesagentur für Einwanderung ("Work-and-Stay-Agentur") geschaffen werden.



Das ist einem Positionspapier des Geschäftsführenden Fraktionsvorstands mit dem Titel "Für Humanität und Ordnung in der Asyl- und Flüchtlingspolitik" zu entnehmen, das die Fraktion beschließen soll. Die FAZ berichtet in ihrer Samstagsausgabe darüber. Der Vorsitzende der Unionsfraktion, CDU-Chef Friedrich Merz, sagte der FAZ, die vorgeschlagene Agentur solle "aktiv" um ausländische Fachkräfte für den deutschen Arbeitsmarkt werben.