Wirtschaft Arbeitsminister erwartet nur langsamen Anstieg der Rentenbeiträge

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) versichert, dass der Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung auch nach dem Auslaufen der bis 2025 geltenden Begrenzung bis zum Ende des Jahrzehntes nur moderat angehoben werden muss. Derzeit gebe es fünf Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mehr als vor zehn Jahren prognostiziert, wodurch der Beitragssatz länger als erwartet auf dem bisherigen Niveau gehalten werden könne, sagte Heil dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben).



"Erst in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre wird der Satz leicht ansteigen", sagte er. "Mein Ziel ist, auch danach einen zu starken Anstieg zu verhindern", versicherte Heil und fügte hinzu: "Das erreichen wir, wenn wir unsere Hausaufgaben beim Thema Fachkräftesicherung machen und zudem durch das Generationenkapital eine Dämpfung der Beiträge erreichen." Der Minister erklärte: "Ich will die gesetzliche Rente langfristig stabilisieren, damit die Menschen sich auch in Zukunft auf eine gute Altersvorsorge verlassen können", so Heil.