LAY'S PRÄSENTIERT WELTPREMIERE DES UNTERHALTSAMEN FUSSBALLWERBESPIELS „MESSI VISITS" MIT G.O.A.T. LEO MESSI

NEW YORK, 4. März 2023 /PRNewswire/ -- Lay's macht Fußballschauen besser, aber stellen Sie sich vor, Sie sehen es sich mit Ihren Freunden und dem siebenfachen Ballon d'Or-Gewinner Lionel Messi an! Der viermalige Gewinner der UEFA Champions League und Gewinner der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 hebt die „No Lay's, No Game"-Plattform der Marke auf die nächste Stufe – er spielt die Hauptrolle in einem neuen unterhaltsamen und aufregenden Werbespot mit dem Titel „Messi Visits" und erscheint auf Limited- Chipsverpackung von Edition Lay zur Erinnerung an die „No Lay's, No Game"-Bewegung zur Feier der UEFA Champions League.

Die Ikone debütiert mit der neuen kommerziellen und limitierten Lay's-Verpackung - zusammen mit dem ehemaligen Teamkollegen Thierry Henry auf der Plattform „No Lay's, No Game", um die UEFA Champions League-Partnerschaft der Marke zu feiern und die Fans daran zu erinnern, dass Fußball ohne Lay's undenkbar ist

Hast du Lay's? Messi will es wissen !

Die Sondereditionstaschen mit Fußballgrößen, darunter Messi, zeigen die Schlüsselelemente, welche die UEFA Champions League zu einem der aufregendsten Sportereignisse der Welt machen: unglaubliche Athleten, leidenschaftliche Fans und ein globales Publikum. Die Taschen in limitierter Auflage zeigen die dynamische Energie, die die Athleten in das schöne Spiel einbringen. Sie werden während des gesamten UEFA-Champions-League-Turniers bis Juni 2023 in den Vereinigten Staaten, Südafrika, Polen und anderen Nationen erhältlich sein.

Der TV-Werbespot „Messi Visits" mit Messi in der Hauptrolle kann jetzt angesehen werden!

In dem Spot ist Messi der unerwartete Gast bei einer UEFA-Champions-League-Party, als er unangemeldet auftaucht, aber die Feier schlägt in Sorge um, als die Sportlegende fragt: „Wo sind die Lay's?" Sehen Sie sich an, wie Supporter und ein pelziger Freund auf die Suche der Legende nach seinem salzigen Lieblingssnack reagieren.

Die Emotionen werden durch eine urkomische Platte mit Originalmusik und dem treffenden Titel „No Lay's, No Game" auf humorvolle Weise verstärkt - dabei ist der Song eine Parodie auf die Power-Ballade „All By Myself" von Eric Howard Carmen.

„Wenn man gut vorbereitet ist, hat man mehr Chancen, sein Bestes zu geben. Dasselbe gilt für alle Fans, die gerne Fußball schauen, ihre Freunde treffen und Lay's teilen. Das vermittelt der neue Werbespot von Lay's mit Humor. Ein Spieltag ist nie komplett ohne Lay's! No Lay's, No Game", so Lionel Messi.