Blender Bites erhält mehrere Aufträge aus den USA und rüstet sich für die Vorstellung seiner jüngsten funktionellen Lebensmittelinnovation auf der größten Naturkostmesse der Welt [i]

3. März 2023 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Blender Bites Ltd. (das „Unternehmen“, „Blender Bites“ oder „Blender“), (CSE: BITE, FWB: JL4, WKN: A3DMEJ), ein preisgekröntes kanadisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Reihe von hochwertigen vorportionierten tiefgekühlten funktionellen biologischen und pflanzlichen Lebensmitteln befasst, freut sich bekannt zu geben, dass es nach seinem Debüt auf der KeHE Summer Show (die „Summer Show“ oder die „Fachmesse“), die am 7. und 8. Februar in Nashville, Tennessee stattfand, mehrere Aufträge erhalten hat. Ferner meldet das Unternehmen, dass es seine jüngste funktionelle Lebensmittelinnovation – den 1-Step-Frappé – in der kommenden Woche auf der bevorstehenden Messe Natural Products Expo West („Expo West“ oder die „Expo“) vorstellen wird.

Die Summer Show stellte den Start der US-Zusammenarbeit von Blender Bites mit KeHE Distributors, LLC („KeHE“ oder der „Vertriebspartner“) dar, einem der größten Pure-Play-Vertriebshändler von Spezial- und Frischprodukten in Naturkost- und Bio-Qualität in den USA[ii]. Auf der Präsenzmesse, die sich als großer Erfolg für das Unternehmen erwies, wurden die Kernprodukte von Blender Bites, die 1-Step-Smoothie-Innovationen, dem bisher größten Publikum von US-amerikanischen Einkäufern präsentiert.

Als unmittelbares Ergebnis der Präsenzmesse erhielt das Unternehmen mehrere Aufträge von US-Einzelhandelseinkäufern, und dies noch bevor die mit Spannung erwartete Einkaufssaison des Sommers 2023 startet. Der Eingang mehrerer Aufträge ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, zumal dies die ersten US-Aufträge sind, seitdem das Unternehmen zu Beginn des Frühjahrs 2022 die USA zum ersten Mal in den Filialen der weltweit größten Club-Store-Kette betrat.

Blender Bites baut auf dem Erfolg der KeHE-Fachmesse auf und ist bestrebt, ähnliche Erfolge bei der Teilnahme an der bevorstehenden Expo West in Anaheim, Kalifornien, vom 7.-11. März 2023 zu erzielen; dies ist die weltweit größte Veranstaltung für Naturkost-, Bio- und Gesundheitsprodukte[iii] und die führende Fachmesse des Bio-Sektors.