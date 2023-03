LAY'S PRÄSENTIERT WELTPREMIERE DES UNTERHALTSAMEN FUSSBALLWERBESPIELS "MESSI VISITS" MIT G.O.A.T. LEO MESSI

New York, 4. März 2023 (ots/PRNewswire) - Hast du Lay's? Messi will es wissen !



Die Ikone debütiert mit der neuen kommerziellen und limitierten Lay's-Verpackung

- zusammen mit dem ehemaligen Teamkollegen Thierry Henry auf der Plattform "No

Lay's, No Game", um die UEFA Champions League-Partnerschaft der Marke zu feiern

und die Fans daran zu erinnern, dass Fußball ohne Lay's undenkbar ist



Lay's macht Fußballschauen besser, aber stellen Sie sich vor, Sie sehen es sich

mit Ihren Freunden und dem siebenfachen Ballon d'Or-Gewinner Lionel Messi an!

Der viermalige Gewinner der UEFA Champions League und Gewinner der FIFA

Fußball-Weltmeisterschaft 2022 hebt die "No Lay's, No Game"-Plattform der Marke

auf die nächste Stufe - er spielt die Hauptrolle in einem neuen unterhaltsamen

und aufregenden Werbespot mit dem Titel "Messi Visits" und erscheint auf

Limited- Chipsverpackung von Edition Lay zur Erinnerung an die "No Lay's, No

Game"-Bewegung zur Feier der UEFA Champions League.