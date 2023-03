Hautkrebs bei US-Präsident Biden entfernt

Das befallene Gewebe sei komplett beseitigt worden, es sei keine weitere Behandlung notwendig, hieß es in dem Brief. Basalzellkarzinome metastasierten im Gegensatz zu anderen Hautkrebsarten normalerweise nicht. Die Wunde sei inzwischen verheilt. Der Präsident werde im Rahmen seiner umfassenden gesundheitlichen Vorsorge weiterhin dermatologisch überwacht.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Ärzte haben bei US-Präsident Joe Biden Hautkrebs entfernt. Es habe sich um ein Basalzellkarzinom gehandelt, teilte Kevin O'Connor, der Leibarzt des Präsidenten, am Freitag in einem Brief an das Weiße Haus mit. Das Karzinom sei bei der alljährlichen Gesundheitsuntersuchung des Präsidenten am 16. Februar entfernt worden. Gewebeuntersuchungen hätten nun den Krebsverdacht bestätigt.

