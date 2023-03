Volkswagen und Salesforce – was für eine Woche

Der DAX verabschiedet sich mit einem Knall nach oben ins Wochenende – Grund war VW, die am Nachmittag mit einer Prognoseanhebung kamen . Wir hatten die Aktie am 30.12 in unser Depot Optionsscheine/Marathon genommen und dürfen uns nun über 110 Prozent Gewinn freuen. Zuvor hatte Salesforce in dieser Woche schon voll eingeschlagen. Das Unternehmen konnte tolle Zahlen vorlegen, drückt massiv auf die Kostenbremse, was die Marge anhebt und an der Börse sehr gut ankam. Hier geht’s zu unserem Angebot.