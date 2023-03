Seit dem markanten Hoch von Ende Januar verlor der Arca Gold Bugs Index kräftig. Kürzlich tauchte der Index deutlich unter die 220 Punkte ab. Damit baute sich die Korrektur auf knapp 20 Prozent aus. In dem schwierigen Umfeld aus rückläufigen Gold- und Silberpreisen vermochten es die Produzentenaktien bislang nicht, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren.

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar „Gold - „Nur“ eine Erholung?“ vom 04.03.2023

Seit einigen Handelstagen zeichnet sich der Arca Gold Bugs Index jedoch durch eine gewisse Gegenwehr aus.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Arca Gold Bugs Index vom 27.02. hieß es unter anderem „[…] Wie könnte es nun weitergehen? In den letzten Tagen hat sich veritables Abwärtsmomentum aufgebaut. Die Korrektur zeigt bislang keine Anzeichen von Schwäche und dürfte somit wohl bis auf Weiteres bestimmend bleiben. Der Index hat mit dem Bereich um 215 Punkte eine weitere wichtige Unterstützung erreicht. Sollte diese nicht halten, würde sich der Fokus auf die Bereiche um 208 Punkte und 200 Punkte richten. Sollte es zum Rücksetzer unter die 200er Marke kommen, ist Obacht geboten. Zudem würde in diesem Fall eine Neubewertung notwendig werden. Ein Fünkchen Hoffnung. Bei all den negativen Aspekten gibt es jedoch ein wenig Hoffnung, denn die Bewegung im Arca Gold Bugs Index ist extrem überverkauft. Die Zeit für eine Gegenbewegung ist mehr als reif. Ein erstes wichtiges Etappenziel etwaiger Erholungsversuche ist der Bereich um 225 Punkte. Sollte es gar über die 240 Punkte gehen, wäre das ein eminent wichtiger Meilenstein im Hinblick auf eine mögliche untere Trendwende. Doch soweit ist es noch nicht.“

Dem Index gelang es, die wichtige Unterstützung um 215 Punkte zu verteidigen, wenngleich es zwischenzeitlich durchaus brenzlig wurde und der Index seine „Fühler“ schon in Richtung 208 Punkte ausstreckte.

Der Arca Gold Bugs Index lief zuletzt über die 220 Punkte. Nun muss es darum gehen, die 225 Punkte zurückzuerobern, um das Erholungsszenario zu manifestieren. Ein wichtiger Meilenstein wäre die Rückkehr des Index über die 240 Punkte.

Kurzum. Noch ist der Arca Gold Bugs Index nicht aus dem Schneider. Mit einem Sprung über die 225 Punkte würde sich das Chartbild weiter aufhellen. Auf der Unterseite besteht unverändert die latente Gefahr, dass sich die Korrektur doch noch auf 208 Punkte oder gar auf 200 Punkte ausdehnen könnte.