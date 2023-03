HABANOS, S.A. BEENDET DAS 23. HABANO FESTIVAL MIT DER MARKTEINFÜHRUNG DER PARTAGÁS LÍNEA MAESTRA

Der Abend wurde zu Ehren der Marke Partagás veranstaltet und beinhaltete die Markteinführung ihrer Línea Maestra mit drei neuen Vitolas: Origen, Rito und Maestro

Die neue Serie von Zigarren ist die erste in der Geschichte von Habanos, S.A., die zu 100 % aus Tabak aus San Luis* hergestellt wird

Der Erlös der traditionellen Humidor-Versteigerung (Humidor Auction) belief sich auf 11.220.000€, die vollständig an das System des kubanischen Gesundheitswesens (Cuban Public Healthcare System) gespendet werden

HAVANNA, 4. März 2023 /PRNewswire/ -- Nach einer Woche unvergesslicher Aktivitäten erreichte das 23. Habano Festival gestern Abend mit dem auf dem Pabexpo-Messegelände stattfindenden Gala Dinner seinen Höhepunkt. Rund 1.200 Teilnehmer genossen diese zauberhafte Nacht, bereichert durch nationale und internationale Musik, Tanz und sogar Feuerwerke im Innenbereich, welche die Präsentation der neuen Produkteinführung von Habanos, S.A. illuminierten. Auch beehrte der Präsident der Republic von Kuba, Miguel Díaz Canel, die Gala mit seiner Anwesenheit und nahm zusammen mit anderen Regierungsobrigkeiten an der Veranstaltung teil.

Der Abend zollte der Marke Partagás Tribut mit der Markteinführung der Línea Maestra, der hochwertigsten Serie der Marke, die aus drei neuen Vitolas besteht: Origen (46 Ringmaß x 154 mm Länge), Rito (52 Ringmaß x 168 mm Länge) und Maestro (56 Ringmaß x 132 mm Länge). Jede dieser Vitolas wird in einer besonderen Kiste auf den Markt kommen, die 20 Zigarren enthält.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Marke und des Portfolios von Habanos, S.A., werden die Vitolas dieser neuen Partagás-Serie zu 100 % aus Tabak hergestellt, der in San Luis*, auf den Plantagen von Vuelta Abajo* in der Region Pinar del Río*, angebaut wird, was ihnen eine besondere aromatische Komplexität verleiht, ohne den einzigartigen Charakter der Marke zu verlieren.

Das Vitolario von Partagás zeichnet sich durch eine große Vielfalt an Formaten aus. Mehr als 30 Formate sind bereits Teil des Portfolios, das ständig wächst und dem stetig Neuerungen hinzugefügt werden. Línea Maestra ist eine Hommage an den einzigartigen „Origen" dessen, was als der beste Tabak der Welt erachtet wird, an das Lernen und die Tradition, welche den Genuss einer Habano zu einem „Rito" machen und an die „Maestros", die es möglich machen, ein „Meisterwerk" für Habano-Liebhaber zu schaffen.