Unsere letzte Kommentierung zu OrganiGram Holdings überschrieben wir am 14.01. mit „Aktie sendet Lebenszeichen“.

Damals hieß es unter anderem „[…] OrganiGram ist an den markanten Widerstand von 1,2 CAD herangelaufen und konnte diesen am Freitag (13.01.) mit einem kräftigen Sprung überwinden. Damit ist der Weg in Richtung 1,40 CAD frei. Doch auch dieser Kursbereich kann nur eine Zwischenstation sein. Auf der Unterseite darf es nicht mehr unter die 1,0 CAD gehen, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite würde ein nachhaltiger Ausbruch über die 1,6 CAD für frische Akzente sorgen.“