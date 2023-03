Unsere letzte Kommentierung zu Curaleaf Holdings überschrieben wir am 13.01. mit „Aktie sucht Boden“. Diese Überschrift hätten wir getrost auch heute verwenden können, denn noch immer ist die Curaleaf-Aktie darum bemüht, einen tragfähigen Boden auszubilden. Die Erfolge sind allerdings übersichtlich…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Curaleaf rauschte unter die 6 US-Dollar und auch der zentrale Unterstützungsbereich um 5,0 US-Dollar / 4,8 US-Dollar konnte nicht verteidigt werden. Die Aktie fand sich schließlich im Bereich von 4,0 US-Dollar wieder bzw. temporär auch knapp darunter. Aktuell versucht sich Curaleaf im Bereich von 4,0 US-Dollar an der Ausbildung eines tragfähigen Bodens. Der Erfolg des Unterfangens ist aber weiterhin offen, denn Curaleaf will es bislang nicht gelingen, nachhaltiges Aufwärtsmomentum zu kreieren. Erst ein Comeback der Aktie oberhalb von 5 US-Dollar wäre ein erster Hoffnungsschimmer. Bis dahin droht auf der Unterseite unverändert die Ausdehnung der Abwärtsbewegung…“