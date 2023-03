Umweltressort sieht Prognose des Verkehrsministeriums skeptisch

BERLIN (dpa-AFX) - Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) stellt die Prognose eines stark wachsenden Güterverkehrs auf der Straße in Frage. "Ich bin skeptisch, ob alle prognostizierten Bedarfe so eintreten werden", sagte Lemke dem Nachrichtenportal t-online. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte am Freitag seine Prognose vorlegt. Er bekräftigte vor diesem Hintergrund seine Forderung nach einem schnelleren Bau auch von Autobahnen.

"Es muss da reagiert werden, wo konkret Bedarf ist", sagte Lemke. Sie begründete ihre Skepsis: "Beim Ausbau der Elbe hat man auch über viele Jahre mit einem Bedarf argumentiert, der nie auch nur ansatzweise eingetreten ist."