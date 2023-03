VW, Tesla, C3 Ai, Kala, Meta – so geht Börse

Liebe Leser, Feingold Turbo-Dienst auf Rekordhoch! Feingold Markenwert Optionsscheine Marathon – Rekordhoch. Und das Ganze nach dem höchst komplizierten Jahr 2022, das wir sehr gut durchstanden haben. 95,2% unserer Abonnenten sind nach 3 Jahren noch bei uns und damit haben wir die beste Verbleibquote aller Börsendienste. So jedenfalls wird uns berichtet. Wenn Sie Lust haben, unseren Börsendienst von Tesla bis VW, von C3 Ai bis Kala und DAX Trading zu testen – Hier geht’s zu unserem Angebot. Unsere neue Webseite feingoldresearch.de hält für Sie alle Abo-Modelle bereit, informiert über Coachings und Traingstage. Schauen wir kurz auf die jüngsten Aktionen:

Der DAX verabschiedet sich mit einem Knall nach oben ins Wochenende – Grund war VW, die am Nachmittag mit einer Prognoseanhebung kamen. Wir hatten die Aktie am 30.12 in unser Depot Optionsscheine/Marathon genommen und dürfen uns nun über 110 Prozent Gewinn freuen. Zuvor hatte Salesforce in dieser Woche schon voll eingeschlagen. Das Unternehmen konnte tolle Zahlen vorlegen, drückt massiv auf die Kostenbremse, was die Marge anhebt und an der Börse sehr gut ankam.