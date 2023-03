Trade Republic, Robinhood – Depot eröffnen und handeln wie ein Profi

Wer an der Börse aktiv ist, braucht manchmal gute Nerven. 2022 war ein Schnellwaschgang und 2023 startete überragend gut. Die Sorgen von gestern scheinen vergessen. Deshalb gilt es gerade jetzt, die richtigen Bausteine ins Depot zu packen. Dax – Wir brauchen einen Sell Off“ am 29.9.22 versus „Dax – die Party geht grade erst richtig los am 2.2.23“ Daniel erklärt Euch zum Wochenende in 5 Punkten, was man aus dem letzten halben Jahr für die AKTUELLE Börsenphase lernen kann. Wo wir stehen, warum und wieso gut ist, wenn man uns und Euch manchmal beschimpft. Hier geht’s zum unserem Börsendienst.

Es lohnt sich immer wieder, abseits der hektisch flimmernden Kurse einen Blick in die Bücher der Börsenaltmeister zu werfen. Ein Zitat des Königs der Bonmots André Kostolany erscheint gerade jetzt wieder aktueller denn je: „Die Börse reagiert gerade mal zu zehn Prozent auf Fakten. Alles andere ist Psychologie.“ Ende 2022 war unter Experten eine Rezession in diesem Jahr ausgemachte Sache. Für das erste Quartal wurden an den Aktienmärkten neue Tiefs ausgerufen, gerade für Europa.

Wenn alle das gleich sagen…

Hier lohnt es sich zunächst tief Luft zu holen. Denn nüchtern betrachtet ist eine Rezession oder ein Crash mit Ansage sehr ungewöhnlich. In den vergangenen Jahrzehnten rauschten die Märkte nur bei unerwarteten negativen Ereignissen in den Keller. „Wenn sehr viele Experten an der Börse das gleiche erwarten, passiert sehr oft das Gegenteil“, findet Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.

Der Bewertungsunterschied zwischen Euro- und US-Aktien war Ende 2022 auf das höchste Niveau seit 2008 gestiegen und so stürzten sich im Januar Investoren auf DAX-Titel und europäische Aktien und ließen die großen US-Titel eher beiseite. Extremer Pessimismus und hohe Short-Wetten auf europäische Titel signalisierten nichts anderes als ein Ungleichgewicht an der Börse. Die Folge: Der alte Kontinent zeigte die höchste Outperformance gegenüber Wall Street seit gut 20 Jahren. Die Extreme wurden abgebaut und eine Rezession ist aktuell kaum noch ein Thema.

Wenn alle entspannt sind…

Dabei sind die Probleme nicht weg, sie werden aktuell an der Börse nur nicht gespielt. Risiko ist wieder gefragt, dazu reicht ein Blick auf den Bitcoin oder die Meme-Stocks in den USA. Zyklische Konsum- und Kommunikationswerte wie Meta, Nvidia, Tesla, und Netflix sind die Gewinner, während die defensiven Value-Lieblinge des Vorjahres aus den Depots verbannt werden. Dabei durchläuft die Aktie des Elektroautobauern die Stimmungsschwankungen wie gewohnt im Schnelldurchlauf.