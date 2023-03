Wirtschaft FDP pocht auf E-Fuels für Verbrenner in Europa

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sieht gute Chancen, das Verbot für Verbrennermotoren auf EU-Ebene mit einer Ausnahme für E-Fuels zu versehen. Dass CO2-neutrale Kraftstoffe in Deutschland erlaubt würden, sei "ein großer Erfolg sowohl für den Klimaschutz als auch für die Verkehrspolitik", sagte Djir-Sarai der "Welt" (Montagsausgabe).



Das müsse man nun auch auf EU-Ebene schaffen, und da sei er "sehr zuversichtlich". Die Debatte über Technologie-Offenheit werde auch in Italien, Polen und anderen EU-Ländern geführt. "Klimaschutzziele müssen erreicht werden, und mit einem Totalverbot würden wir uns selbst Chancen verbauen. Und wir würden Arbeitsplätze und Knowhow vernichten", so der Generalsekretär.