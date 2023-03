WASHINGTON (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat US-Präsident Joe Biden in einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender CNN als großen Transatlantiker gelobt. "Ich denke, dass er einer der fähigsten Präsidenten ist, der weiß, wie die Dinge in der Welt laufen - was wichtig ist in Zeiten, die immer gefährlicher werden und in denen wir viele Veränderungen erleben", sagte Scholz dem CNN-Journalisten Fareed Zakaria auf Englisch. Biden sei "wirklich ein guter Mann, wenn es um die transatlantische Partnerschaft geht", die so wichtig sei für Europa, Frieden in der Welt und für die Nato.

Das Interview war am Freitag in der US-Hauptstadt Washington aufgezeichnet worden, kurz nach dem Besuch des Kanzlers bei Biden im Weißen Haus. Es sollte am Sonntag in voller Länge ausgestrahlt werden. Einen Ausschnitt veröffentlichte Zakaria am Samstagabend (Ortszeit).