So gibt es eine große Zahl von Krypto-Enthusiasten, die sich immer noch oder sogar immer mehr damit beschäftigen, welche der vielen Tausend Kryptowährungen, Coins oder Token, sich in Zukunft am besten entwickeln wird. Die sich Gedanken darum machen, wie sich Brücken bauen lassen zwischen den unterschiedlichen Systemen, wie das bestehende Ökosystem also weiterentwickelt wird. Diese nehmen die vorhandenen Kryptowährungen als gegeben hin und wollen verbessern, was noch im Argen liegt.

Kein Wunder, dass viele dieser Enthusiasten private Anleger sind, Krypto-Investoren der ersten oder auch zweiten Stunde. Dazu kommen die Plattformen, die an solchen Gedankenspielen und deren Umsetzung in realen Handel gutes Geld verdienen. Und keine Frage, diese Diskussionen sind notwendig, Verbesserungen angebracht und auch die Spekulation auf Kryptos nicht nur statthaft, sondern auch wichtig und hilfreich, um einen echten Markt mit echter Regulierung zu entwickeln.