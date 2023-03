Berlin (ots) - "Das ist etwas ganz Neues. In einem Jahr erreichen wir

mittlerweile über 3,50% Zinsen jährlich!", sagt Ania Mertens, Deutsche

Geschäftsführerin der Amerikanischen Zinsplattform Nest in Berlin.



Jahrelang hatte es für das Tages- und Festgeld kaum

gegeben. Doch seit der

Zinswende im vergangenen Sommer steigen die Zinsen wieder an. Das hat auch mit

dem aktuellen -Entscheid zu

tun.





Mit Slogans wie "Jetzt Zinsen sichern" oder "Festgeld-Konto mit bis zu 3,5Prozent Zinsen" umgarnen die Banken derzeit potenzielle Kunden. Mit solchenOfferten hätte vor Jahresfrist kaum jemand gerechnet. Im Januar 2022 waren fürTagesgeld maximal 0,25 Prozent Zins zu holen, bei einjährigem Festgeld 0,50Prozent. Inzwischen sind es für Neukunden bei Tagesgeld 2,10 Prozent, beieinjährigem Festgeld sogar 2,81 ProzentDie entscheidende Wende fand im Sommer statt: Die Europäische Zentralbank EZBerhöhte erstmals seit zehn Jahren die Leitzinsen. Einige Zeit später zogen dieGeldhäuser nach. Mittlerweile vergeht keine Woche, in der es nicht zu kleinerenoder größeren Zinsanhebungen kommt.Das wird den Sparern gefallen, denn sie schätzen traditionell Tages- undFestgeld. Daran konnten auch die extrem niedrigen Zinsen der vergangenen Jahrenichts ändern. "Wer gemeint hatte, ohne Zinsen werde der Anreiz zum Sparensinken und die Deutschen würden ihr ganzes Geld verjubeln, sieht sich einesBesseren belehrt", heißt es bei der Festgeldplattform Nest in Berlin. Diedeutschen Haushalte setzten weiterhin vor allem auf konservative, risikoarmeAnlagen. Und so machen Bankeinlagen und Bargeld immer noch etwa zwei Fünftel desprivaten Geldvermögens aus.Mehr Rendite und Risiko bei ZinsenPlattformen wie Nest by One Wall Street in Berlin fungieren oft als Vermittler,wenn jemand sein Vermögen im Europäischen Ausland anlegen möchte. "Das Interessean Tages- und Festgeld lässt nicht nach", sagt ein Sprecher des Fintechs OneWall Street, das die Zinsplattform Nest in Berlin, Amsterdam und Londonbetreibt.Das Grundprinzip, nach dem die Vermittler arbeiten, ist gleich: Der Kundeeröffnet ein Konto bei einem der Vermittler respektive dessen Partnerbank. Vondiesem sogenannten Referenzkonto kann der Kunde Geld bei verschiedenenausländischen Banken investieren. Ist die Offerte ausgelaufen oder findet derKunde auf der Plattform des Vermittlers höhere Zinsen, kann er sein Geldabziehen und anderweitig anlegen. Das bei einem Bankwechsel sonst üblicheIdentifizierungsverfahren bei dem der Kunde seinen Personalausweis verifizieren