FRANKENPOST (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Zukunft der Rente:

Wie soll es nach 2030 weitergehen? Dann sind die Baby-Boomer in Rente. Heil setzt auf Fachkräftegewinnung, um ein massives Plus beim Rentenbeitrag zu vermeiden. Doch wie sieht die Realität aus? Viele Interessenten warten monatelang auf Termine bei deutschen Botschaften. Und selbst wenn sie einen ergattern, bleibt die Hürde, dass ihr ausländischer Abschluss anerkannt werden muss. Das funktioniert in der Praxis so schlecht, dass viel zu wenige Fachkräfte eine Chance auf dem deutschen Arbeitsmarkt bekommen./yyzz/DP/mis