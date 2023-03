Was bringt eine gestandene Lehrerin dazu, mit Emphase "Zerschlagt die Hütte!" zu rufen, wo ihr persönlich eine frühere Rente wegen der Belastungen des Berufs sicher sein dürfte? Es handelt sich hier also nicht um einen klassischen Arbeitskampf, auch nicht um Proteste gegen Aspekte der Sozialpolitik, sondern um einen grundsätzlicheren Aufstand gegen die Relativierung sozialstaatlicher Errungenschaften, für eine gerechtere Finanzierung staatlicher Leistungen und eine Neuverteilung der Lasten zwischen Kapital und Arbeit./yyzz/DP/mis

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Streiks in Frankreich:

Pressestimme 'Süddeutsche Zeitung' zu Streiks in Frankreich

