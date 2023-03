Yijiahe Technology Co., Ltd. Bringt 20 Jahre Robotik-Know-how in die kommerzielle Reinigungsbranche ein.

NANJING, China, 6. März 2023 /PRNewswire// -- Yijiahe Technology Co., Ltd. („Yijiahe") gibt seinen Einstieg in die kommerzielle Reinigungsindustrie mit einer neuen Palette von hochmodernen kommerziellen Reinigungsroboterlösungen und einer cloudbasierten Verwaltungsplattform bekannt, die für eine Vielzahl von Reinigungsfällen entwickelt wurde. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Service-Robotik-Branche wird das Unternehmen neue Grenzen in der kommerziellen Reinigungsbranche erkunden.

Als Entwickler, Hersteller und Anbieter in der Serviceroboterbranche hat Yijiahe eine Fülle an technischem Know-how und Erfahrung in mehreren Kategorien gesammelt, wie künstliche Intelligenz, Computervision, autonomes Fahren usw. Das Unternehmen ist für sein Engagement für Innovation und Exzellenz bekannt, und sein Eintritt in die kommerzielle Reinigungsindustrie ist eine natürliche Erweiterung seiner Kernkapazitäten.