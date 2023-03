JEFFERIES stuft BEIERSDORF AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 116 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe sich schon 2022 gut geschlagen und eine gute Kursentwicklung gezeigt, doch die Erholungsstory habe noch ein paar Kapitel mehr, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel spiegelt die gestiegene Branchenbewertung sowie ihr Vertrauen in eine weitere Verringerung des Abschlags zur Branche wider./gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2023 / 12:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 111,9EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Molly Wylenzek

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 128

Kursziel alt: 116

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m