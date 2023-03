Ifo Kurzarbeit steigt weiter leicht an

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Menschen in Kurzarbeit ist im Februar weiter leicht gestiegen. Das geht aus Schätzungen des Münchener Ifo-Instituts hervor, die am Montag veröffentlicht wurden.



Demnach waren im zweiten Monat des Jahres 220.000 Menschen in Kurzarbeit, nach 203.000 im Januar. Der Anteil an den Beschäftigten kletterte damit von 0,6 auf 0,7 Prozent. "Die Entwicklung der Kurzarbeit spiegelt die derzeitige milde Winter-Rezession wider", sagte Ifo-Arbeitsmarktforscher Sebastian Link.