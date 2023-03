Aspermont beruft Lindsay Santos als Group Head of Events

Die neue Position als Group Head of Events trägt Verantwortung für die Produktion und Durchführung von Aspermonts globalen Veranstaltungen gemäß Aspermonts Verpflichtung, in den globalen Rohstoffsektoren marktführende Veranstaltungen zu entwickeln.

Frau Lindsay Santos verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung in der Events-Branche, wo sie erfolgreich in kaufmännischen, operativen und produktiven Funktionen tätig war. In den vergangenen zwei Jahren hat Lindsay für InfoComm Asia Fachmessen geleitet, die sich an eine Vielzahl von Branchen gerichtet haben. Diese Erfahrung bei der Durchführung von Events und der Entwicklung neuer Initiativen wird die Wachstumspläne von Aspermont unterstützen.

Alex Kent, Managing Director, sagte:

„Aspermont befindet sich in einer Wachstumsphase, in der wir uns auf den Ausbau unserer operativen Kapazitäten und die Entwicklung von Wissenskapital in allen Geschäftsbereichen konzentrieren. (Siehe unseren Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2022.) Unser Live-Event-Geschäft verzeichnet bereits ein hohes Wachstum und erreicht eine kritische Masse.

Wir heißen Lindsay Santos im Aspermont-Team willkommen und halten diesen Zeitpunkt für richtig. Lindsay hat sehr viel Erfahrung im Event-Management, und ihr Know-how in der Umwandlung von Konferenzen in große Ausstellungen hat sich bewährt. Unser Weg von Konferenzen zu Ausstellungen und schließlich Messen wird durch unser Business-to-Business-Modell unterstützt. Veranstaltungen werden in den nächsten 5 Jahren eine wichtige treibende Kraft für das Umsatz- und Gewinnwachstum von Aspermont bilden und den starken Cashflow liefern, der für die Lancierung neuer geschäftlicher Aktivitäten erforderlich ist.

Lindsay wurde ernannt, um das Live-Event-Geschäft von Aspermont zu erweitern und zu verbessern und so unsere globale Präsenz in allen Rohstoffsektoren auszubauen. Lindsay wird in unserem Büro in Singapur tätig sein, was unser Engagement für Singapur als zentrale Drehscheibe für Aspermont in Asien unterstreicht.“