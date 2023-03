Draganfly beendet Landminen-Erkundungseinsätze in der Ukraine erfolgreich

Kiew, Ukraine, 28. Februar 2023 /IRW-Press / -- Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FWB: 3U8) („Draganfly“ oder das „Unternehmen“), ein preisgekrönter, branchenführender Entwickler von Drohnen-Lösungen und -Systemen, freut sich bekannt zu geben, dass sein Einsatzteam die Standortbewertungen in der Ukraine als Teil der ersten Phase der Integration seiner Landminen-Erkennungstechnologie erfolgreich abgeschlossen hat.

Die Draganfly-Mitarbeiter haben Einsätze und Standortbewertungen durchgeführt, um die Mitarbeiter und die Technik für die kommenden Minensuchaktionen optimal aufeinander abzustimmen. Diese Einsätze waren von entscheidender Bedeutung, um das Spektrum an komplexen Sensoren und Ausrüstungen zu bestimmen, die für den Einsatz im Rahmen von Minenräumstrategien und für die Bereitstellung von Ressourcen vor Ort erforderlich sind.

Die bei diesen Feldeinsätzen gewonnenen Informationen werden zur Weiterentwicklung des Einsatzprotokolls für die Integration der Drohnentechnik verwendet, um die Sicherheit und Effizienz der Minensuchaktivitäten zu verbessern.

Draganfly arbeitet mit Organisationen in der Ukraine zusammen, um technologische Innovationen und Lösungen zur Unterstützung und Verbesserung der humanitären Maßnahmen und Strategien bereitzustellen, mit denen Leid und der Verlust von Menschenleben verhindert werden sollen.

„Draganfly gehört zu den innovativsten und anpassungsfähigsten Lösungen für die Durchführung von Missionen vor Ort“, sagte der Country Director der Ukraine, Darren Nebres.

„Die Drohnentechnik revolutioniert die Art und Weise, wie militärische und zivile Organisationen Informationen über ihr Einsatzumfeld sammeln“, sagte der CEO von Draganfly, Cameron Chell. „Draganfly fühlt sich geehrt, an vorderster Front mitzuarbeiten, um diese wichtigen Herausforderungen mit einer Technik zu lösen, die Zeit und Geld spart und weltweit Leben retten kann.“

Über Draganfly

Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO; CSE: DPRO; FWB: 3U8) ist der Entwickler von qualitativ hochwertigen, hochmodernen Drohnenlösungen, Softwares und KI-Systemen, die die Art und Weise revolutionieren, wie Organisationen ihre Geschäfte abwickeln und ihre Interessensvertreter beliefern können. Draganfly steht seit über 24 Jahren an vorderster Front des Technologiesektors und ist ein preisgekrönter Branchenführer in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Landwirtschaft, industrielle Inspektionen, Sicherheit, Kartierungen und Vermessungen. Draganfly ist ein Unternehmen, das von Leidenschaft, Erfindergeist und dem Erfordernis angetrieben wird, seinen Kunden in allen Teilen der Welt effiziente Lösungen und erstklassige Dienstleistungen zu bieten, um Zeit und Geld zu sparen und Leben zu retten.