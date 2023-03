Noch vor ziemlich genau einer Woche machte der Platin-Future den Anschein eines weiteren Rücksetzers, zumal wichtige Unterstützungen wie beispielshalber der EMA 50 sowie das Niveau um 972 US-Dollar gebrochen worden waren. Allerdings hat sich sehr schnell eine dynamische Kehrtwende eingestellt und brachte bereits zur Wochenmitte einen nachhaltigen Ausbruch über den jüngsten Abwärtstrend bestehend seit Anfang dieses Jahres hervor. Auch konnten sehr bedeutende Widerstände der letzten Monate überwunden werden, was die Annahme weiterer Kursgewinne klar befeuert, insbesondere den EMA 200. Gelingt es nun das nächste Kaufniveau um das 61,8 % Fibonacci-Retracement um 981 US-Dollar zu knacken, könnten Investoren von einer Ausweitung der Erholung profitieren.

Schlüsselstelle 61,8 % Fibo

Erst über dem Niveau von mindestens 981 US-Dollar dürfte die technische Minimalanforderung an eine weitere Kaufwelle zunächst in den Bereich von 1.000 und darüber an 1.028 US-Dollar erfüllt werden und würde sich für ein Long-Investment qualifizieren. Hierzu bedarf es jedoch auch eines nachhaltigen Tagesschlusskurses oberhalb dieser Triggermarke. Kurzzeitige Rücksetzer könnten zuvor noch in den Bereich des EMA 200 bei aktuell 972 US-Dollar abwärts reichen. Nur tiefer als der EMA 50 bei 952 US-Dollar und der dort verlaufenden Abwärtstrend sollte es nach Möglichkeit nicht mehr geht, dies würde nämlich Zweifel an dem jüngst vollzogenen Ausbruch wecken.