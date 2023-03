SFC Energy erhält Millionenauftrag von indischem Verteidigungsministerium

BRUNNTHAL/MÜNCHEN (dpa-AFX) - SFC Energy und sein Partner FC TecNrgy Pvt haben sich einen Auftrag des indischen Verteidigungsministeriums für tragbare Brennstoffzellenlösungen gesichert. Der Auftragswert liege anfänglich bei mehr als 16 Millionen Euro, wie der Brennstoffzellenhersteller am Montag in Brunnthal bei München mitteilte. Der Auftrag umfasse die Lieferung von 450 tragbaren Methanol-Brennstoffzellensystemen über einen Zeitraum von einem Jahr sowie die Wartung und Instandhaltung über einen Zeitraum von fünf Jahren. Die SFC-Aktien stiegen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund fünf Prozent.

SFC Energy hat sich für dieses Jahr weiteres Wachstum auf die Fahnen geschrieben und prognostizierte Mitte Februar einen Umsatz von 103 bis 111 Millionen Euro, was ein Wachstum von bis zu 30 Prozent bedeuten würde./nas/mis

