Vatic bezieht Stellung zu Rechtsstreit in Bezug auf Konzessionsgebiet in New Brunswick

Vancouver, B.C., 3. März 2023 / IRW-Press / - Vatic Ventures Corp. (das „Unternehmen“ oder „Vatic“) ( TSXV: VCV ; FWB: V8V ; OTCQB: VCVVF ) gab in einer Pressemeldung vom 14. Februar 2023 bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Commitment Capital Inc. („CCI“) abgeschlossen hatte, um die Anteile von CCI an den Mineralclaims Sisters Mountain mit Potenzial für Seltenerdmetalle oder andere Metallvorkommen im Südwesten der kanadischen Provinz New Brunswick (das „Konzessionsgebiet“) zu erwerben. CCI erwarb seine Rechte an den Mineralclaims des Konzessionsgebiets im Rahmen einer Optionsvereinbarung mit Wayne Lockhart, der die Claims des Konzessionsgebiets abgesteckt hatte (die „ursprüngliche Option“).

Vatic wurde davon unterrichtet, dass das Unternehmen gemeinsam mit Wayne Lockhart und CCI in einem von Mayne Minerals Inc. („Mayne“), einem Privatunternehmen, angestrengten Rechtsstreit als Beklagte benannt wurde, wonach Mayne behauptet, dass bestimmte Mineralclaims, die einen Teil des Konzessionsgebiets abdecken (die „Claims“), von Herrn Lockhart unrechtmäßig abgesteckt wurden und Mayne zustehen.

Vatic weist darauf hin, dass die Frage des Eigentums an den Claims Gegenstand eines von Mayne im August letzten Jahres beim Mining Recorder der Provinz New Brunswick (der „Mining Recorder“) gestellten Antrags war, in dem Mayne den Mining Recorder ersuchte, die Claims unter Schutz zu stellen. Nach einer internen Überprüfung entschied der Mining Recorder, dass die Claims ordnungsgemäß registriert waren und Gültigkeit haben und dass Mayne gemäß dem Bergbaugesetz von New Brunswick keinen Anspruch auf die Claims hatte.

Im Anschluss an die Entscheidung des Mining Recorder stellte Mayne ein Gesuch an den Mining Commissioner von New Brunswick, über den Streit um die Claims zu entscheiden. Dieses Gesuch wurde durch einstimmigen Beschluss abgewiesen, wobei die Kosten zugunsten von Herrn Lockhart Mayne zulasten gelegt wurden.

Vatic betrachtet die von Mayne eingereichte Klage als leichtfertig und vertritt den Standpunkt, dass Herr Lockhart das Eigentumsrecht an den Claims besitzt, dass das Unternehmen das Recht zum Kauf der Claims in gutem Glauben erworben hat und dass es dieses Recht entschlossen durchsetzen wird.

