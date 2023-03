RBC stuft Nestle auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nestle von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 100 auf 95 Franken gesenkt. Mit Blick auf den schweizerischen Lebensmittelkonzern habe sich der Mythos entwickelt, dieser könne in allen Segmenten über sich hinauswachsen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Er glaube daran aber nicht. Denn trotz Wachstum, solider Marktanteile und starker Finanzen bleibe Nestle doch ein Produzent von Nahrungsmitteln, der dementsprechend bewertet werden sollte./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2023 / 17:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2023 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 107,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 100

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m