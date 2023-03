BERNSTEIN RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa von 6,00 auf 7,50 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underperform" belassen. Europas große Fluggesellschaften erzielten weiterhin hohe Preise und Ergebnisse, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Lufthansa gehe von einer Fortsetzung dieses Trends aus. Allerdings erhole sich die Nachfrage seitens Geschäftsreisender nur mühsam. Dies und die Verwendung des Kapitals sowie die Bewertung der Aktien stimmten für ein Festhalten an der Einschätzung "Underperform"./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2023 / 18:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2023 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 10,50EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alexander Irving

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 7,50

Kursziel alt: 6,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m