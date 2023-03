Die Dax-Konzerne, die rund 80 Prozent der Dividenden aller rund 750 börsennotierten deutschen Unternehmen ausschütten, werden Schätzungen zufolge in diesem Jahr rund 55 Milliarden Euro an ihre Aktionäre überweisen. Das wären vier Milliarden Euro mehr als im Jahr davor. Rund 30 der 40 Unternehmen dürften 2023 die Dividende erhöhen, darunter ist auch die Deutsche Bank. Immer mehr Unternehmen berichten aber vorab von überraschend guten Zahlen. Voraussichtlich 24 der 40 Dax-Konzerne dürften ihre Gewinne gegenüber 2021 gesteigert haben, davon acht um mehr als 50 Prozent. Auch in diese Riege kann sich die Deutsche Bank einreihen.

Der Monat Februar 2023 hat seitwärts konsolidiert und den Widerstand bei 11,81 Euro drei Mal getestet, aber nicht nachhaltig überwunden. Generell ist die Kursentwicklung in eine starke Widerstandszone zwischen 11,81 Euro und 12,58 Euro gelaufen, wobei die Offenlegung der Bücher für das Jahr 2022 am 2. Februar 2023 die Marktteilnehmer enttäuschte. Der Kurs brach an diesem Tag um knapp 8 Prozent ein und beendete den seit 4. Oktober 2022 gebildeten Aufwärtstrend. Vor dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine wurde ein partielles Hoch bei 14,64 Euro markiert. Der auf den Krieg zurückzuführende Kurseinbruch war mit einem Minus von 44 Prozent in der Zeitspanne vom 11. Februar bis zum 7. März 2022 schnell und tief. Die Zinsentwicklung in Europa hinkt jener der USA nach. Aber aktuell gehen die Marktteilnehmer davon aus, dass die Zinserhöhungen in der näheren Zukunft nicht mehr das Ausmaß von 2022 haben werden. Eventuell ist dies für die Deutsche Bank ein guter Kompromiss zwischen verbesserter Ertragslage und einer geringeren Notwendigkeit für Rückstellungen zum Ausgleich von Kreditausfällen. Dabei könnte das Hoch bei 14,64 Euro von vor dem Einmarsch wieder erreicht werden.

Deutsche Bank AG (Tageschart in Euro) Tendenz: