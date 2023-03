First Hydrogen veröffentlicht Designdetails des emissionsfreien Fahrzeugs der nächsten Generation

Auf den Skizzen ist die Gesamtform des Fahrzeugs in größerem Detail zu sehen, was einige der technischen Vorzüge des Transporters verdeutlicht. Neben den vertikalen Rückleuchten und den markentypischen Tagfahrlichtern, die bereits Anfang des Jahres vorgestellt wurden, zeigen die neuen Illustrationen die aerodynamische Karosserie. Zu sehen sind auch die starken und dynamischen Kotflügel sowie der große Kühlergrill, der sowohl funktional als auch elegant ist. Der Kühlergrill mit dem First Hydrogen-Branding sorgt für die nötige Belüftung der Brennstoffzelle im vorderen Bereich des Fahrzeugs.

Skizzen des Fahrzeugs

Die Konzepte der Generation II werden zeitgleich mit der Erprobung der Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge (FCEV) der Generation I entwickelt. Die im vergangenen Jahr eingeführten Fahrzeuge der Generation I befinden sich derzeit in der Phase der Fahrleistungserfassung und -bewertung, bevor sie in die Erprobung bei großen Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich gehen. Die Tests der Fahrzeuge der Generation I auf der Straße erfolgen in Zusammenarbeit mit dem britischen Aggregated Hydrogen Freight Consortium (AHFC). Die Mitglieder des Konsortiums decken eine Vielzahl von Sektoren ab, darunter Lebensmittel, Pannenhilfe, Versorgungsunternehmen, Baugewerbe und Expresslieferungen. Die Teilnehmer der Tests werden die Demonstrationsfahrzeuge von First Hydrogen neben ihren bestehenden Flotten einsetzen, um die Vorteile verschiedener Fahrzeugtechnologien zu bewerten. Die bei diesen Tests gewonnenen Daten und Rückmeldungen fließen in das Design und die Konstruktion künftiger Fahrzeuge des Unternehmens ein, um sicherzustellen, dass das Design den Kundenanforderungen entspricht.